Finalmente Lopez!

Attesa da qualche settimana, in occasione dell'esordio in Conference League della Fiorentina, arriverà la prima convocazione in viola dell’ultimo arrivato Maxime Lopez.

Il francese non ha ancora potuto giocare in campionato, perché prima di essere acquistato dal club gigliato, si era beccato una squalifica di due giornate.

L'ex Sassuolo, al pari dei suoi compagni, svolgerà domani mattina la rifinitura al Viola Park, prima di partire alla volta delle Fiandre, dove Italiano potrebbe anche lanciarlo subito nella formazione titolare, anche se Arthur, per dirsela tutta, ha più chance di lui di partire dall'inizio.