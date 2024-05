Rodinei: "Ci siamo preparati per scrivere la storia e avere un allenatore vincente ci aiuta. Ho visto la Fiorentina contro il Club Brugge e..."

Il difensore brasiliano dell'Olympiakos, Rodinei Marcelo de Almeida detto semplicemente Rodinei, ha parlato della prossima finale di Conference League contro la Fiorentina.

“Sappiamo che è un momento storico - ha detto - ma dobbiamo solo pensare a come prepararci bene. Molti argentini in maglia viola? Non importa. Sono sempre pronto ad affrontare qualsiasi avversario di qualsiasi nazionalità. Giochiamo 11 contro 11. L'importante è scendere in campo e godersi il momento”.

“Un allenatore con una mentalità vincente”

E poi: “Meritiamo di essere qui così come se lo merita la Fiorentina. Quello che dobbiamo fare è dare il massimo ma sicuramente ci aiuta avere un allenatore vincente sulla nostra panchina”.

“Ho visto la Fiorentina contro il Brugge…"

Infine: “Sono un giocatore che guarda gli avversari. Guardo sempre una partita e la analizzo. Ho visto il primo e il secondo tempo della Fiorentina contro il Club Brugge. Sono un’ottima squadra, come lo siamo noi. Andremo con le nostre armi e i nostri concetti. Siamo una famiglia e giocheremo al meglio delle nostre possibilità e il risultato farà vedere se ci siamo preparati bene o no per scrivere la storia”.