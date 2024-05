Mendilibar: "Rispettiamo la Fiorentina, ma siamo molto fiduciosi. Crediamo in noi e non cambieremo niente"

L'allenatore dell'Olympiakos, Josè Luis Mendilibar, ha parlato delle condizioni della propria squadra in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina.

“Abbiamo una nostra identità e non la cambiamo”

“Siamo tranquilli e stiamo molto bene - ha detto - ci siamo riposati due giorni dopo la sosta, continuiamo a lavorare con calma e saremo preparati al meglio per la finale. Non cambieremo nulla per l'ultima partita. Siamo arrivati ​​fin qui perché siamo noi stessi e abbiamo una nostra identità. Seguiremo le stesse procedure che seguiamo per ogni gara”.

"In finale ognuno ha in mente la propria squadra preferita. Quando arrivano in finale due formazioni è perché se lo meritano e può succedere di tutto. Bisogna avere sempre coraggio e la squadra deve essere pronta a tutto. L'Atalanta ha sfruttato le sue occasioni ed è così che ha ottenuto questo risultato contro il Leverkusen".

“Rispettiamo la Fiorentina ma crediamo in noi stessi”

Infine: “Quando batti l’Aston Villa ottieni fiducia. Con tutto il rispetto per la Fiorentina, siamo fiduciosi. Abbiamo lavorato molto duramente e ci siamo riusciti a raggiungere la finale. Queste qualificazioni ci hanno reso forti, rispettiamo l'avversario ma crediamo in noi stessi e così siamo arrivati ​fin qui”.