E questo potrebbe essere davvero il momento della separazione...

Ultimo giro alla Fiorentina per Pietro Terracciano? Potrebbe essere davvero arrivato il momento della separazione con uno dei portieri che ha diviso maggiormente l'opinione tra i tifosi viola negli ultimi vent'anni.

Squadre interessate

Terracciano ha squadre interessate a lui in Serie B: Monza e Empoli potrebbero essere le piazze giuste per un suo approdo.

Martinelli

Contestualmente la Fiorentina potrebbe decidere di puntare decisamente su Tommaso Martinelli come vice di David De Gea ed estremo difensore da mettere in campo in Conference League e Coppa Italia.

Contratto in scadenza

Qualora non dovesse trovare un'altra squadra ora o a gennaio, Terracciano a fine stagione sarebbe svincolato perché giunto a scadenza di un contratto che non sarà sicuramente rinnovato.