De Gea, Martinelli e... Gli altri. Terracciano piace a tre club, Christensen pronto al ritiro esitivo, ma con le valigie in mano

Alcuni punti interrogativi rimangono anche nel reparto portieri in casa Fiorentina, con De Gea unico sicuro della sua titolarità. Alle sue spalle ci sarà da prendere una decisione su Martinelli, se promuoverlo a vice o mandarlo in prestito.

E gli altri? Come scrive il Corriere Fiorentino sulla reputazione di Terracciano pesa una stagione con diverse ombre. Lo cercano in Serie B Monza e Empoli, mentre in Serie A attenzione alla Cremonese.

Christensen si presenterà regolarmente in ritiro al Viola Park, ma una sua partenza sembra al momento l'opzione più probabile, visto che il danese dopo una buona seconda parte di stagione alla Salernitana è alla ricerca di uno spazio che a Firenze non può avere.