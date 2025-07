Prestito o vice De Gea: Martinelli, che fai? E la parola di Pioli potrebbe essere decisiva

Il rinnovo di David De Gea ha dato solidità al reparto portieri in casa Fiorentina, con il titolare spagnolo che ha firmato per altri tre anni con il club viola. Alle sue spalle ci sono però riflessioni in corso.

Il nome più discusso è quello di Tommaso Martinelli, talento classe 2006 che lo scorso anno è stato “a scuola” alle spalle di De Gea e Terracciano ma che quest'anno ha bisogno di un ruolo più importante.

Le opzioni sono sostanzialmente due: o la cessione in prestito per farsi le ossa, o la permanenza alla Fiorentina come vice De Gea. In tal senso, scrive La Gazzetta dello Sport, decisiva per la decisione potrebbe essere anche la parola di Stefano Pioli.