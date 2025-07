Sono giorni di attesa per quanto riguarda Moise Kean, il cui futuro per i prossimi 13 giorni è legato alle possibili mosse delle pretendenti, che potrebbero presentare l'offerta da 52 milioni per pagare la sua clausola rescissoria valida fino al 15 luglio e aggiudicarselo, con il consenso del ragazzo.

Non finisce il 15 luglio

La situazione è in stallo, ancora nessuno si è fatto avanti con la cifra richiesta. L'errore da non fare però, come sottolinea La Nazione, è pensare che al 15 luglio i pericoli per lui possano essere finiti, con il mercato che potrebbe presentare insidie anche a agosto. Per questo la Fiorentina ha già avviato i contatti con il ragazzo per la possibile ridiscussione del contratto.

Cosa cambia?

Due i punti che dovrebbero cambiare in caso di una nuova firma: l'adeguamento dello stipendio, che da 2,2 milioni annuali passerebbe a 3, oltre all'aumento della clausola rescissoria presente nel contratto. Un ulteriore segnale che i viola vogliono dare al ragazzo di fiducia e stima.