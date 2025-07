Beltran out, Esposito in: i dettagli di un possibile avvicendamento offensivo che assomiglia a un cambio "alla pari"

Il mercato della Fiorentina è attivo in quasi tutti i reparti. Se a centrocampo si sta cercando un regista di spessore per la rosa di Pioli, in attacco la situazione ruota intorno ai nomi di Moise Kean e Lucas Beltran. Per il primo ci sarà da aspettare, con il Corriere dello Sport che sottolinea come ad oggi non ci siano ancora state novità sulla clausola rescissoria attiva fino al 15 luglio da 52 milioni.

Beltran in bilico

Attenzione invece all'argentino, che è stato pagato dal River Plate circa 18 milioni di euro e che potrebbe fare le valige. Proprio il suo ex club di Buenos Aires lo aveva chiesto in prestito quale mese fa, ma la Fiorentina pensa solo a una possibile cessione a titolo definitivo per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Se esce lui, entra un'altra pedina.

Chi entra?

Tutti gli indizi a tal proposito portano al nome di Sebastiano Esposito, classe 2002 dell'Inter con il contratto in scadenza tra un anno. Questo un dettaglio che permetterebbe di contenere le cifre dell'acquisto, con i nerazzurri che non faranno le barricate per trattenerlo ma che pensano, anche loro, unicamente a una cessione a titolo definitivo.

Il prezzo

Il prezzo dell'attaccante italiano è, come per Beltran intorno ai 10-12 milioni di euro. Può giocare da trequartista o da seconda punta, per una duttilità che piace tanto in casa Fiorentina. In attesa di conoscere il futuro di Kean, l'avvicendamento potrebbe avvenire nel ruolo alle sue spalle.