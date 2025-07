Due obiettivi in pole per la regia e due richieste simili. E per quanto riguarda le uscite a centrocampo, potrebbero non essere finite

Al centrocampo della Fiorentina servirà una rivoluzione in questo mercato estivo dopo l'addio di tanti giocatori presenti nella scorsa stagione e movimenti che potrebbero non essere ancor finiti. La posizione di Mandragora è ancora in bilico senza il rinnovo con i viola, con la società viola pronta a incontrare il Real Betis per lui (LEGGI QUI) mentre per Richardson e Ndour l'ultima parola spetterà a Pioli, che li vuole vedere in ritiro.

Due obiettivi

La Gazzetta dello Sport sottolinea però come sul taccuino di Pradè in nomi in pole per rinforzare il nuovo ruolo di regista ci siano due nomi su tutti. Il primo corrisponde a quello di Adrian Bernabé, catalano classe 2001 del Parma. I ducali chiedono almeno 20 milioni di euro per lui, una cifra teorica, che fa capire come lo spagnolo non sia incedibile.

L'alternativa

L'altro nome, già a lungo seguito, è quello di Morten Frendrup. Anche nel suo caso la richiesta del Genoa si è sempre aggirata intorno ai 20 milioni di euro. Continua a piacere in quel di Firenze.