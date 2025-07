Mandragora, il Betis ora fa sul serio. Previsto un incontro imminente fra gli intermediari e la Fiorentina

Rolando Mandragora in Liga può diventare più di una semplice suggestione, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito di calciomercato.

Le ultime su Mandragora

Da fonti spagnole, infatti, arrivano notizie di un incontro previsto per domani – giovedì 3 luglio – tra gli intermediari/emissari del Betis Siviglis e la Fiorentina in cui verrà presentata una proposta per il centrocampista italiano.

Il contratto in scadenza

Ricordiamo che, con la Fiorentina, Mandragora ha un contratto che scade nel 2026 (con opzione per un ulteriore anno legata al 50% delle presenze nella prossima stagione). Con la maglia viola, il centrocampista ha collezionato 142 presenze, 18 gol e 15 assist.