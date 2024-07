Kean è arrivato al Viola Park. Le prime immagini dell'attaccante e l'abbraccio con Palladino - FOTO

La Fiorentina ha chiuso da tempo il primo acquisto di questa sessione di mercato. Adesso arrivano le prime conferme ufficiali: Moise Kean è arrivato in città.

Kean è arrivato al Viola Park

La Fiorentina ha pubblicato i primi scatti di Kean al Viola Park. In serata il classe 2000 è arrivato al centro sportivo viola per conoscere la struttura e per salutare il tecnico Raffaele Palladino. Le foto ritraggono i due in un abbraccio.

Ecco gli scatti pubblicati dal club: