Se li son presi tutti, e giustamente, gli elogi i dirigenti e il patron della Fiorentina per l'intuizione geniale avuta con Moise Kean. “Il colpo di mercato dell'anno” lo definisce già il Corriere dello Sport, per firma di Alessandro Mita. Nell'analisi però si parla anche del secondo step della questione, quello che servirà per costruire qualcosa intorno al classe 2000, inevitabilmente già al centro del fuoco incrociato del mercato.

La questione infatti può deflagrare davvero, se poi la Fiorentina dovesse concludere molto bene la stagione. Dopo Chiesa, Vlahovic e Gonzalez, un'altra cessione onerosa ma rapida sarebbe “durissima da digerire. La società sa bene che su Kean si gioca una buona fetta di credibilità con Firenze. Il patron americano ha parlato di sogno scudetto: per coltivarlo bisogna alzare l'asticella. E nel mezzo c'è Firenze, che merita una squadra che faccia un passo in avanti e non uno indietro, con l'inevitabile certezza di dover ricominciare tutto da capo".