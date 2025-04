Commisso sogna in grande con Kean e pensa al rinnovo per lusingarlo: ma c'è da mettere da parte la solita tentazione da imprenditore

Errano diverso mesi che Rocco Commisso non passava da Firenze e ancor di più quelli da cui non si esprimeva direttamente, senza il tramite di un collaboratore. E il patron della Fiorentina ha cavalcato l'onda del buon momento per sognare un po', come fanno i tifosi: al centro dell'attenzione c'è Moise Kean, l'uomo del destino in questa stagione. Per non renderla un unicum serve naturalmente un'opera importante di costruzione intorno al bomber, che secondo il presidente, scrive La Nazione, vorrebbe concretizzarsi in un rinnovo di contratto, che leghi il calciatore e lo convinca ad affidarsi a Commisso e alla Fiorentina.

Sul piatto ci saranno comunque tante tentazioni la prossima estate, anche se poi tutto o quasi dipenderà dall'arrivo o meno di un'offerta del valore della clausola. E qui Commisso ha usato già più il condizionale, con quel “mi piacerebbe tenerlo” che non sa propriamente di blindatura. A questo giro l'auspicio è che prevalga anche la parte del ‘tifoso’ su quella dell'imprenditore, così da ammortizzare anche l'impatto della clausola su tutta questa storia.