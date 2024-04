Marianella: "Amrabat pensava di fare la differenza al Man Utd, Dalot l'ha mandato a quel paese per una giocata non da questi livelli"

Da quando se ne è andato da Firenze, battendo i piedi e sbattendo la porta, non gliene persona una il telecronista di Sky Massimo Marianella. Il riferimento è Sofyan Amrabat, ieri in campo in Manchester United-Liverpool 2-2:

“Amrabat pensava di fare la differenza allo United, ma non l’ha fatta di certo in positivo… tornerà alla Fiorentina e poi deciderà la Viola cosa fare con lui. Dalot ha mandato a quel paese Amrabat per il pallone perso al 96', una giocata non da giocatore da queste partite”.