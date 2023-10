La Gazzetta dello Sport: L'invenzione che ha dato alla Fiorentina un attaccante in più

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, si parla della squadra viola a pagina 14. E in apertura leggiamo: "Da un’area all’altra l’invenzione di Quarta Così la Fiorentina ha un attaccante in più". Sottotitolo: "Italiano ha trasformato il difensore centrale in un uomo a tutto campo: aggredisce, costruisce e fa pure gol".

Articolo che inizia così: "I poeti immaturi copiano, quelli maturi rubano, sosteneva Thomas Stearns Eliot poi attribuita erroneamente da Steve Jobs, con termini diversi, a Pablo Picasso. Comunque artisti, se non geni. I risultati della sua Fiorentina dimostrano che Vincenzo Italiano è un allenatore maturo".

E in taglio basso: "In questa Viola sanno segnare tutti In rete già dodici giocatori diversi".