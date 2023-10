Il problema (per gli altri) è capire quando!

Si fa molto parlare all'interno del mondo calcistico di questo utilizzo, assolutamente particolare, di Lucas Martinez Quarta, da parte della Fiorentina.

Vincenzo Italiano gli ha dato licenza di proporsi, sia a palleggiare col centrocampo, ma anche addirittura di spingersi verso l'area avversaria, creando scompiglio, trovando spazi e perfino realizzando reti.

Gli avversari ora sanno che c'è anche questo pericolo per loro, il problema però è un altro: capire quando arriveranno questi sganciamenti dell'argentino. Non è possibile prevederlo, ahi loro, perché non è un movimento codificato che viene fatto sistematicamente, ma spetta proprio a Quarta intuire qual è il momento migliore della gara per guadagnare metri e fare questa incursione offensiva.

Il tutto per fortuna della Fiorentina che ha così l'occasione per essere ancor più imprevedibile in campo.