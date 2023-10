Arrivato in Argentina per unirsi al ritiro della nazionale, il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato con i giornalisti presenti, rilasciando alcune battute: “Sono molto felice di essere tornato in nazionale, non vedo l'ora. Voglio dare il mio contributo ovunque giocherò. Ci prepareremo per i prossimi impegni. Io mi sento bene e in fiducia”

E sull'inizio della Coppa del Mondo in Argentina nel 2030: “Iniziare una Coppa del Mondo nel tuo paese è molto bello, ma c'è ancora molta strada da fare. Prima dobbiamo preparare questa qualificazione per la prossima Coppa del Mondo”

E sull'ultimo Superclasico giocato tra Boca e River: “Ero in ritiro con la Fiorentina. L'ho visto con Beltran e Nico. Abbiamo visto lì la partita. Sono molto felice perché River ha vinto”