Presenta al 'TransferRoom' quest’oggi a Roma, il ds del Genoa Marco Ottolini ha parlato a Tuttomercatoweb.com. Il dirigente del club ligure ha toccato anche il tema del presente e futuro di mister Alberto Gilardino, seguito con attenzione dalla Fiorentina, fino alla trattativa col club viola per l'islandese Albert Gudmundsson, lo scorso mercato di riparazione.

‘Gilardino ha dato un'identità alla squadra facendo da collante'

Si parla tanto di Gudmundsson e Gilardino? Ci fa piacere tutto questo parlare del Genoa, su tutto ciò che stiamo costruendo in queste due stagioni. La nostra è una squadra che suscita interesse, ci sono dei profili seguiti da tante squadre come è normale che sia. Ci sono dei giocatori appetibili non solo sul mercato italiano ma anche quello internazionale. Siamo però concentrati su queste nove partite e questo è ciò che dobbiamo fare in questo momento. Abbiamo confermato un blocco che ci ha dato questa identità e struttura, aggiungendo poi giocatori tecnicamente bravi che potessero ulteriormente far crescere il gruppo, in linea con i nostri parametri economici. Il mister ha fatto da collante a questa cosa e ha dato una identità a questa squadra”.

‘Abbiamo deciso che fosse il caso di tenere Gudmundsson’

La mancata cessione di Gudmundsson alla Fiorentina? "A gennaio e tutt'ora siamo in corsa per determinati obiettivi. Sapevamo che avremmo dovuto scegliere di sacrificare un calciatore cercando il male minore. Sono arrivate offerte per Dragusin, ci siamo seduti e abbiamo ragionato tra di noi e alla fine lo abbiamo ceduto al Tottenham. Riguardo a Gudmundsson, sempre in funzione di ragionare in maniera strategica ma allo stesso tempo di mantenere una struttura di squadra che ci permettesse di arrivare a fine stagione in maniera giusta, senza stravolgere le cose, abbiamo deciso fosse il caso di tenerlo".