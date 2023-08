La Nazione: Il matrimonio a...cena

A pagina 4 dell'inserto sportivo de La Nazione sulla Fiorentina c'è: “La rivoluzione in attacco Ciao Cabral, sì al Benfica Operazione da 25 milioni In arrivo Beltran e Nzola”. Sottotitolo: “Blitz in Portogallo dei dirigenti viola e King Arthur chiude l’avventura di Firenze Con i soldi della sua cessione presa la punta del River Plate indicata da Burdisso In arrivo in città il portiere Christensen. Ora si punta alla cessione di Amrabat”. In taglio basso su Nzola: “Ecco il bomber dello Spezia, il matrimonio a... cena”. Occhiello: “Incontro nella tarda serata fra i dirigenti e gli agenti del calciatore per trovare l’accordo definitivo”.

A pagina 5 si cambia tema: “Conference, sorriso viola Sfida a Rapid o Debrecen”. Ovvero: “La squadra di Italiano affronterà la vincente del terzo turno di Qualificazione Austriaci favoriti dai pronostici. Con gli ungheresi il precedente del 2009/2010”. E infine: “Italiano riaccende i motori. Da Barak a Sottil, quanti dubbi”.