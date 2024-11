A Lady Radio ha parlato il giornalista fiorentino Alberto Polverosi. Queste le sue parole sul momento attuale della Fiorentina: "Mi ricordo i romanisti quando fecero la finale di Conference a Tirana avevano invaso la città, non è una coppa provinciale. E' un concetto sbagliato, qualsiasi trofeo importante. Le partite, soprattutto quelle internazionali vanno giocate e cercate di vincere, come se si fosse in Serie A. E' ovvio che con un campionato così l'interesse è rivolto a quello, ma se perdi contro il Pafos questo inciderà anche domenica contro l'Inter.

C'è una squadra per il campionato e una squadra per la coppa, almeno per queste partite contro squadre mediocri. Ne giocheranno un paio di quelli che hanno giocato domenica a Como. Ikoné e Sottil ormai hanno già giocato tante volte insieme, Mandragora è già dentro il progetto. Io criticavo quando si cambiava tutta la squadra con giocatori che non avevano mai giocato insieme. L'intesa in quel modo non poteva esserci. Oggi è giusto così, in questo periodo sono due mesi che la Fiorentina ha sempre vinto tranne che contro l'Apoel. Gosens? Per me non è un terzino, se giocava più avanti magari oggi aveva fatto 4 gol, non 2. Ma funziona, perché devi cambiare? Penso possa dare più davanti perché il terzino che spinge è Dodo e la squadra davanti è sbilanciata a destra. Dodo? Ha una continuità di rendimento clamorosa. Colpani si deve svegliare da quella parte. Se si sveglia lui è un casino a destra"