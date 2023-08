Il Napoli prepara il colpo last minute a effetto: Amrabat il sogno, Torreira l'alternativa

Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando a un colpo last minute per rinforzare il centrocampo. Il sogno è Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina. Il Manchester United non affonda e non è mai arrivato ai 30 milioni richiesti dai viola.

“Proprio in chiusura di mercato - si legge sul sito della rosea - il Napoli potrebbe farsi avanti proponendo una formula di prestito con obbligo di riscatto che consentirebbe una buona sostenibilità della operazione a entrambi i club.

I rapporti fra De Laurentiis e Commisso sono ottimi, però non va sottovalutata la volontà del giocatore, stimolato dalla Premier e che tre anni fa preferì proprio la Fiorentina al Napoli. Vedremo se nelle prossime 48 ore si muoverà questa trattativa”. L'alternativa al marocchino sarebbe Lucas Torreira, ex Fiorentina attualmente al Galatasaray.