Barak: "Domani vogliamo una grande prestazione. Sono convinto che ognuno di noi ha ben chiaro l'obiettivo in testa"

Il trequartista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale di andata contro il Viktoria Plzen: “Stagione più o meno come l’anno scorso, almeno dal punto di vista della squadra. Siamo partiti meglio, io no perché son stato fuori. Poi ho cercato di mettermi a disposizione il prima possibile, per giocare partite come le nostre in Serie A e in Europa serve un po’ di tempo. Guardo questo momento e sono contentissimo, mancano meno di due mesi e siamo dentro tutte le competizioni. Mi sto godendo il momento al massimo, speriamo di fare prestazioni che ci portino a risultati importanti. Questa è l’unica cosa a cui penso”.

“Ognuno di noi ha l'obiettivo in testa”

E aggiunge: “Vogliamo fare una grande prestazione, ci aspetta una sfida pesantissima. Sarebbe bello e comodo agevolare il punteggio anche per il ritorno. Il Viktoria vuole battere il suo record e batterci, noi vogliamo passare in tutti i modi. Sono convinto che ognuno di noi ha chiaro l’obiettivo in testa e viaggia nella stessa direzione”.