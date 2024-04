L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen: “Per confermare il favore del pronostico, va disputato un grande quarto di finale. Sono avversari tosti, imbattuti in Conference e con una difesa davvero ermetica. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, lo abbiamo dimostrato l’anno scorso e in questo avvio, dove abbiamo vinto il girone. Occorre affrontare tutte le partite con la massima attenzione, altrimenti in Europa è molto pericoloso. A questo livello qua, la concentrazione non può e non deve mancare. Ci sarà davvero da sudare”.

“Vogliamo vincere su tutti i fronti”

Sull’obiettivo coppe tralasciando il campionato: “Sinceramente non è così, cerchiamo di ottenere il massimo da tutte le competizioni. In Serie A abbiamo un po’ faticato in termini di risultato, per quanto le prestazioni non siano mancate. Abbiamo ancora otto partite per risalire e ne abbiamo le possibilità. Vogliamo vincere su tutti i fronti, è anche vero che queste gare da dentro o fuori vanno affrontate con attenzione maniacale. La nostra spina, quindi, resta attaccata per lungo tempo, ma possiamo farlo anche in campionato. Formazione? Andrà in campo la migliore, che riteniamo in condizioni di altissimo livello”.

“Questa è la posizione di Beltran”

E aggiunge: “Cercheremo di fare ciò che facciamo sempre, ovvero proporre tutto il nostro repertorio offensivo. Ci aspetta una difesa molto solida, anche forte fisicamente; stavolta sarà davvero tosta. Beltran? Preferisce giocare dove sta stazionando adesso, gli piace smarcarsi e arrivare con un tempo in più sotto porta. Se vedremo Lucas sarà in quella posizione, anche perché sta dando ottimi risultati”.