Dalla suggestione Fiorentina al prolungamento con la Roma: De Rossi firma il rinnovo

Durante i mesi finali della scorsa stagione, per la panchina della Fiorentina si è parlato anche dell'ipotesi Daniele De Rossi. L'ex calciatore della Roma e allenatore, però, ha trovato nella piazza giallorossa la sua squadra ideale e l'ha confermato prolungando il proprio contratto fino al 2027.

De Rossi rinnova con la Roma

Ecco il comunicato: “L’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Prima del ritorno dei quarti di Europa League, la Proprietà – il Friedkin Group – aveva annunciato in una nota la volontà di continuare con DDR. “Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele”, le parole dei Proprietari sul comunicato del 18 aprile scorso. Le intenzioni del Club si sono poi tramutate in un contratto triennale, che l’allenatore – classe 1983 – ha sottoscritto con entusiasmo, continuando la simbiosi naturale con questa squadra, la sua squadra. La Roma”.