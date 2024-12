Serafini: "Non vedo una Fiorentina che arriva fino in fondo. Le squadre per lo Scudetto sono altre"

La Fiorentina di Raffaele Palladino è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Al netto della particolare serata contro l'Inter, l'inizio di stagione della squadra viola ha sorpreso gran parte degli appassionati. Ma per il giornalista Luca Serafini non sembra essere abbastanza per la lotta al bersaglio grosso.

“Fiorentina? Non ce la vedo ad arrivare in fondo”

Ecco le sue parole a Milannews24.com: “Le favorite per lo Scudetto? Sicuramente le prime tre attualmente. L'Atalanta è eccezionale e ha guadagnato risultati incredibili. Inter e Napoli sono sorprese fino a un certo punto. Fiorentina? Non ce la vedo ad arrivare in fondo, così come la Juventus”.