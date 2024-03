Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la situazione relativa allo stadio Artemio Franchi, legata anche alla permanenza della Fiorentina nell'impianto. Queste le sue parole riportate da Italpress.

‘Lo stadio è una cosa seria per la nostra città e il nostro paese’

"La vicenda del Franchi il giochino della politica? Io non so per gli altri, per me è una cosa molto seria, e credo che sia una cosa molto seria anche per i cittadini del quartiere di Campo di Marte, è una cosa seria per il nostro Paese, per la nostra città e quindi io la porto avanti. Siamo contenti perché i lavori sono partiti, le risorse ci sono, potremo coprire lo stadio, abbiamo trovato anche la soluzione per far giocare la Fiorentina all’interno dello stadio Franchi durante i lavori, direi che possiamo essere tutti molto contenti. Se poi magari arrivasse un titolo prima della fine del mio mandato sarei anche più contento".