Altra pretendente italiana per Nzola, ma l'affare si farà solo a una condizione

Sul proprio sito, La Gazzetta dello Sport parla di un'altra pretendente che si potrebbe far avanti per M'Bala Nzola, attaccante in uscita dalla Fiorentina dopo appena una stagione.

Il Lecce di Luca Gotti sarebbe interessata all'attaccante franco-angolano, con l'allenatore che ritroverebbe il calciatore dopo l'avventura allo Spezia. L'operazione, però, sarebbe possibile solo se la Fiorentina partecipasse al pagamento dell'elevato ingaggio del giocatore (dunque si tratterebbe di cessione in prestito).