Dieci anni dopo, la Fiorentina volerà a Siviglia per una semifinale di una competizione europea. Stavolta cambierà lo stadio, dal Sanchez Pizjuan al Benito Villamarin: la Viola affronterà il Betis Siviglia, che intanto ha battuto lo Jagiellonia ai quarti di finale. Nella gara di ieri, il ritorno pareggiato 1-1 in Polonia, la squadra di Manuel Pellegrini ha perso un difensore per infortunio.

“Da monitorare le condizioni di Ricardo Rodriguez. Sarà visitato”

Queste le dichiarazioni del tecnico del Betis in conferenza stampa post-gara: “Ricardo Rodriguez ha accusato una contrattura al bicipite femorale. Sarà visitato, le sue condizioni sono da monitorare. Ma lui mi ha detto di non aver accusato una botta forte, potrebbe trattarsi solo di affaticamento. Vedremo di cosa si tratta”.