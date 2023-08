Perfetta nel primo tempo, matura nella ripresa: la Fiorentina ne fa quattro al Genoa e comincia alla grande il suo campionato

GENOA-FIORENTINA 1-4 (4' Biraghi, 10' Bonaventura, 39' Nico Gonzalez, 55' Mandragora, 58' Biraschi)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (81' Dodò), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora (81' Duncan); Nico Gonzalez (71' Sottil), Bonaventura (87' Infantino), Brekalo; Nzola (81' Beltran).

94' - Finisce qui! Fiorentina batte Genoa 4-0!

90' - Quattro minuti di recupero

88' - Ennesimo cross dalla destra del Genoa, ennesimo intervento puntualissimo di Ranieri

87' - Cambio nella Fiorentina: Fuori Bonaventura, dentro Infantino

86' - Ammonito Milenkovic per un fallo tattico

83' - Corner per il Genoa e incornata di Retegui, respinge Terracciano con un buon riflesso

81' - Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Kayode, Mandragora e Nzola, dentro Dodò, Duncan e Beltran

76' - Nzola si gira ed entra in area, Milenkovic si mette sulla sua strada e calcia in porta trovando una deviazione in corner

75' - Subito ottimo spunto di Sottil che conquista un calcio di punizione sulla trequarti, leggermente defilato sulla sinistra

73' - Si riparte dopo il cooling break

71' - Cambio nella Fiorentina: fuori Nico Gonzalez, dentro Sottil

69' - Nzola suggerisce in area per Nico Gonzalez, che però nel tentativo di spostarsi il pallone sul destro se lo allungo e perde una buona occasione

65' - La Fiorentina adesso appare un po' in difficoltà, il Genoa prova a crederci dopo averla riaperta

59' - Triplo cambio nel Genoa: fuori Hefti, Badelj e Martin, dentro Vasquez, Jagiello ed Ekuban

58' - Gol del Genoa. Sugli sviluppi di un corner Biraschi la riaprire battendo Terracciano da due passi, dopo che la difesa della Fiorentina non è riuscita a salire in tempo per lasciarlo in fuorigioco.

55' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! MANDRAGORA!!! Azione lunghissima dei viola, alla fine il pallone arriva a Bonaventura che con un tocco morbido favoloso imbuca in area Mandragora il quale di testa batte da due passi Martinez. 0-4!!!

54' - Situazione scomoda per Kayode pressato da due uomini, ma ancora una volta il classe 2004 se la cava e guadagna rimessa in gioco

52' - Azione insistita della Fiorentina, alla fine Biraghi mette in mezzo e trova una deviazione in corner

50' - Ripartenza Genoa, palla messa dentro da Gudmundsson e ottima chiusura di Kayode. Poco dopo azione identica, stavolta è Bonaventura a metterci una pezza

48' - Dalla curva piove un fumogeno verso la porta di Terracciano, gioco momentaneamente interrotto

47' - Fallo subito nella propria metà campo da Nico

45' - Comincia la ripresa!

SECONDO TEMPO

48'- Su un tiro velleitario di Mandragora finisce il primo tempo, Fiorentina in vantaggio sul Genoa per tre reti a zero

46' - Pallone scodellato a centro area per Retegui, bravissimi Ranieri e Milenkovic a stringere nella morsa l'attaccante rossoblù facendo finire il pallone a Terracciano

45' - Tre minuti di recupero

42' - Lancio per Nzola, ma stavolta il pallone è irraggiungibile e un difensore protegge l'uscita di Martinez

39' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! NICO GONZALEZ!!! Calcio d'angolo dalla sinistra di Biraghi che trova tutto solo a centro area l'argentino, il quale stacca indisturbato e infila Martinez alla sua sinistra. 0-3!!!

38' - Pallone regalata a Nzola che punta la porta e calcia, il pallone deviato finisce a Bonaventura che guadagna corner

35' - Brekalo converge e serve Nzola, che però incespica e poi va a commettere fallo nel tentativo di recuperare il pallone

34' - Ammonito Bonaventura

34' - Biraghi riceve palla in area e la crossa dentro morbida, troppo però nella zona di Martinez che esce e blocca in tuffo

33' - Buono sviluppo offensivo della Fiorentina, la palla arriva a Kayode che però non se la sente di tirare e serve a Bonaventura un pallone troppo potente, facendo sfumare l'azione

32' - Bravissimo Kayode, pressato da due avversari, a risolvere una situazione scomoda guadagnando rinvio dal fondo

30' - Ranieri entra duro ma prende il pallone, l'arbitro segnala il fallo e concede una punizione dalla trequarti al Genoa

29' - Arthur spesso coinvolto in fase di impostazione, qui apre per Mandragora che però sbaglia il controllo

27' - Si riparte dopo il cooling break

25' - Anche la Fiorentina cerca spesso il suo riferimento offensivo, ovvero Nzola, che però finora non è riuscito a far salire la squadra

23' - Punizione dalla fascia destra messa in mezzo, sulla seconda palla si avventa Badelj che con un missile di controbalzo sfiora il palo. Tutto fermo però per un fuorigioco

22' - Primo giallo anche nelle file viola, lo prende Biraghi per un fallo su Frendrup

20' - Il primo ammonito del match è del Genoa. Si tratta proprio di Retegui, fin troppo generoso nel pressare Milenkovic e autore di un intervento in netto ritardo su di lui

19' - Il Genoa continua a cercare la palla in verticale per Retegui, per ora molto bravi i centrali della Fiorentina a contenerlo

16' - Sprint di Nico Gonzalez che taglia centralmente il campo e poi suggerisce per la sovrapposizione di Kayode, ma il tocco è mal calibrato e il pallone si perde sul fondo

14' - Serie di batti e ribatti nella metà campo della Fiorentina, sempre attenti i viola nel tenere lontano il pericolo

10' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! BONAVENTURA!!! Nico Gonzalez rientra sul sinistro e calcia da fuori area colpendo il palo, sulla ribattuta si avventa Jack che a porta praticamente vuota non sbaglia. 0-2!!!

8' - Fiorentina che non rinuncia a fare il proprio gioco, mentre il Genoa prova a reagire ma finora non si è avvicinato alla porta di Terracciano

4' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! BIRAGHI!!! Il capitano viola si invola sulla sinistra, entra in area e dopo essere rientrato sul destro spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali. 0-1!!!

3' - Sprint a destra di Retegui, palla dentro ma il Genoa guadagna solo un corner

0' - Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Ci siamo, oggi si riparte e si fa finalmente sul serio! Dopo un pre campionato altalenante, è l'ora di alzare il sipario sulla terza Fiorentina di Italiano, che esordisce a Genova contro un Genoa gasato dalla promozione e dal record di abbonati. Appuntamento alle 20.45 a Marassi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.