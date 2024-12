In conferenza stampa allo Juventus Stadium ha parlato Fabiano Parisi, tra i protagonisti di Juventus-Fiorentina. Queste le parole del terzino viola: "Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che non sarebbe stato facile contro la Juventus. Siamo tutti bravissimi ragazzi che andiamo a 3mila in allenamento.

Io lavoro molto durante la settimana. Erano 4 mesi che non giocavo titolare in Serie A, non era facile rimanere concentrati. Già in settimana il mister mi aveva detto qualcosa, poi due giorni prima del match dà sempre la formazione titolare. Credo di aver fatto una buona partita perché avevo un grande avversario davanti e l’ho messo in difficoltà. Il futuro? Per me la cosa importante è fare parte del gruppo, sono un giocatore della Fiorentina. Ovviamente quando gioco sono felice, quando non gioco lo sono meno. Ma mi sento parte di un bel gruppo. Poi vedremo.

Nelle ultime partite siamo stati un po’ molli, anche con l’Udinese. In Serie A queste cose si pagano. I nostri tifosi ci danno una carica incredibile. Ieri alla stazione è stata un’emozione bellissima, soprattutto per me che sapevo che avrei giocato. Ci danno una grande carica. Avevo i brividi. Io ho tantissima voglia di giocare e di dimostrare quanto valgo. Mentalmente non giocare è dura. Ma l’importante è rimanere sempre concentrati e dimostrare il nostro valore. Credo di aver fatto una grandissima partita".