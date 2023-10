La Fiorentina distrugge il Cagliari sul campo e i suoi tifosi... le vetrine di Campo di Marte - VIDEO

Notte amara per i tifosi del Cagliari, che hanno fatto tantissimi chilometri per venire in Toscana a vedere la propria squadra annichilita dalla Fiorentina. Notte amara, purtroppo, anche per i residenti di Campo di Marte, colpiti dagli attacchi - insensati - degli ultras sardi.

Supporters isolani che hanno pesantemente e gravemente danneggiato vetrine e negozi in viale dei Mille, altezza Chiesa dei Sette Santi. Come Fiorentinanews.com vi aveva fatto vedere prima della partita, in questo video (di Welcome to Florence) si possono notare gli sciagurati atti vandalici dei tifosi cagliaritani. Una vera e propria pazzia, raccolta nelle seguenti immagini: