Da Batistuta a Toni, da Vidic a De Rossi: una raffica di campioni per il Pepito Day. Ecco tutti i partecipanti

Che lista di lusso, in ambito Fiorentina e non solo, per il Pepito Day di sabato 22 marzo. Per la festa organizzata da Giuseppe Rossi, gli ospiti sono davvero d'eccezione. Tanti ex viola, annunciati e no, come Batistuta, Gomez, Francesco Flachi, Toni, Toldo, Jorgensen, Pizarro, Ilicic… Ma anche personaggi illustri di tutto il mondo del calcio: da Diego Godin a Nemanja Vidic, da De Rossi a Senna e Capdevila.

Questa la lista completa dei convocati: ROSSI, RIGANÒ, BATISTUTA, DE ROSSI, TONI, SIRIGU, TOLDO, CANDREVA, FREY, CRISCITO, B. VALERO, CIGARINI, FLACHI, DESSENA, G. RODRÍGUEZ, LUPOLI, ILICIC, NEMANJA VIDIC, GOMEZ, SENNA, JORGENSEN, CANI, PIZARRO, GODIN, AQUILANI, CAPDEVILA, VARGAS, PELLEGRINI, BADELJ, DELLAPINA, MAREGGINI.