Il fedelissimo di Palladino ritorna d'attualità: una sorpresa in difesa?
Dopo un avvio di campionato zoppicante per la Fiorentina, l'ambiente viola chiede una scossa a tecnico e squadra.
Il fedelissimo di Palladino
Detto che Pioli sembra intenzionato a proseguire sulla via della difesa a tre, secondo La Gazzetta dello Sport per la retroguardia gigliata torna d'attualità lo spagnolo Pablo Marì, il ‘fedelissimo’ di Raffaele Palladino, ma che è rimasto in estate anche dopo le dimissioni dell'ex tecnico viola.
Spostamento ed esclusione
Marì giostrerebbe al centro della difesa a tre, con il contemporaneo spostamento da braccetto di destra di Marin Pongracic e conseguente esclusione di Pietro Comuzzo. Sarà veramente così? Col Como la sentenza.
