L'incastro perfetto che qualcuno dovrà per forza disincagliare

Cosa lega assieme Fiorentina, Juventus, Atalanta e Genoa? Un incastro perfetto, si fa per dire, che fa da tappo a una bella fetta del mercato calcistico in Italia.

Ho visto lui che…

I viola devono vendere Gonzalez che piace a Juventus e Atalanta che però sono impegnate anche nella trattativa per Koopmeiners. E mentre la Fiorentina prova a cedere l'argentino, ha già pronto il rimpiazzo che si chiama Gudmundsson, la cui cessione è però bloccata al momento perché a sua volta è il Genoa a non aver ancora trovato chi possa prendere il posto dell'islandese.

Messa così capite benissimo che siamo davanti ad un gomitolo difficile da districare, come quelle figure geometriche strane già cantate da Annalisa che vedeva lei che baciava lui ecc… Ma qualcuno dovrà pur farlo, qualcuno dovrà prendere l'iniziativa e avere la forza di disincagliare il tutto. Resta solo da capire chi sarà il primo a fare questa mossa.

Agente esterno

Tra i quattro litiganti potrebbe essere il quinto a godere. Un agente (club) esterno a quelli citati, pronto ad immettere sul mercato moneta sonante per comprare ad esempio Gonzalez. Non è un caso che in queste ore si stia parlando di Manchester United sull'argentino o di pista inglese riaperta. Anche perché molti soldi sono lì e la forza delle sterline potrebbe essere quella giusta per innescare il domino.

Come sempre monitoriamo e vediamo come potrà evolversi questa situazione.