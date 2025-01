Martinez Quarta: "Ho scelto di lasciare la comfort zone del calcio europeo per tornare a casa. Quando mi ha chiamato Gallardo..."

Lucas Martinez Quarta, da qualche giorno ex difensore della Fiorentina, sta preparando la prossima stagione col River Plate in ritiro. La nota emittente ESPN ne ha approfittato allora per svelare alcuni dettagli sul suo ritorno allo storico club di Buenos Aires:

Il motivo che lo ha portato a lasciare l'Europa

“Gallardo mi ha chiamato e io non ho esitato un secondo: ho scelto di non restare nella mia comfort zone in Europa e di accettare nuove sfide”.

“Bellissimo ritornare a casa”

"E' bellissimo essere di nuovo a casa… tornare al Monumental è qualcosa di incredibile. È un mese che parlo più con Cachete (Gonzalo Montiel, ndr) che con mia moglie. Sono molto contento che faccia parte della nostra squadra, è un giocatore che ci darà una mentalità grande".