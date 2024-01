Prandelli: "La Fiorentina è la squadra con più possibilità di vincere la Supercoppa. Può fare risultato con chiunque"

L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, vede viola in Supercoppa e lo dice chiaramente stamani su La Stampa.

La Viola prima di tutte

“Se la Fiorentina può vincere la competizione? Secondo me delle quattro in Supercoppa è la squadra con più possibilità, anche più dell'Inter. Mi sbaglierò ma penso che la Fiorentina possa vincere con chiunque”.

Supercoppa e Coppa Italia, non ci siamo

Al di là di questo fatto, a Prandelli non piace la formula adottata per il trofeo: “No. Come non mi piace la formula della Coppa Italia, anti popolare, dovrebbe coinvolgere molte più piazze e squadre di categorie inferiori. Non voglio insegnare nulla, ma dal punto di vista emozionale non mi piace questa formula”.