Dopo aver ufficializzato il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina, l’ormai ex allenatore dell’Al-Nassr Stefano Pioli ha voluto salutare la sua ex squadra. Il tecnico emiliano, tramite il suo profilo Instagram, ha mandato un messaggio ai suoi ex tifosi ed al suo ex club.

“È stato un onore indossare i colori dell'Al-Nassr, oro però è tempo di salutarci”

Queste le sue parole: “Dedicato a tutti i fan di Al-Nassr. Cari sostenitori, È stato un onore indossare questi colori e gioire con te. Ringrazio il Club per la professionalità e la disponibilità dimostrata, nonché tutta la squadra che ci ha supportato in questa esperienza. Ora è tempo di salutarci, ma questi ricordi rimarranno per sempre nel mio cuore. Cordiali saluti, Stefano”.