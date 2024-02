La rete di Distefano quasi allo scadere non basta alla Ternana: lo Spezia spegne l'entusiasmo di Dalle Mura & Co.

Prima gara da titolare per Lorenzo Amatucci con la maglia della Ternana, dopo il passaggio in prestito della sessione di mercato. Dal primo minuto anche il difensore Lucchesi, ma la rete delle Fere è arrivata per mano di Filippo Distefano, al minuto 89' di gioco.

Giallo per essersi tolto la maglietta, ma pochi minuti dopo la beffa. Lo Spezia con Di Serio trova il pari al 94', l'arbitro subito dopo fischia la fine. Esordio assoluto per Dalle Mura con la Ternana, mentre è stato impiegato anche Amatucci dal primo minuto. Ternana che resta in zona calda, a rischio playout.