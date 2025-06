In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore, Sottil è pronto a tornare a Firenze. Discorso diverso per l'ex capitano

Oltre alla grana allenatore, con il nome di Pioli che si è avvicinato alla panchina della Nazionale in caso di addio di Spalletti, in casa Fiorentina si ritroveranno a fare i conti anche con diversi giocatori rientranti dai prestiti. Se su diversi nomi la società ha già preso una decisione, su tanti altri ci sarà da parlare col nuovo tecnico: verranno infatti valutate molte posizioni.

Da Sottil ai giovani

Christensen e Amatucci dovranno aspettare il playout con la Salernitana, prima di scoprire la decisione del club gigliato. Riccardo Sottil, fuoriuscito a gennaio direzione Milan, non verrà riscattato dalla squadra ora nelle mani di Allegri. Favasuli, Distefano e Krastev sono dei veri rebus: tutti e tre, per motivi diversi, non hanno disputato una stagione sopra le righe.

Biraghi ha convinto il Toro

Infine Cristiano Biraghi. L’ex capitano viola, partito a gennaio dopo aver “rotto” con Palladino, ha convinto il Torino. I granata sono pronti a riscattarlo: la cifra che incasserà il club di Commisso sarà all'incirca di un milione di euro. Intanto, ieri l'ex numero 3 era a Firenze, dove è stato premiato dalla Curva Fiesole in occasione della festa di fine stagione.