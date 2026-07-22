Parisi: "La Fiorentina è un motivo di orgoglio, ma si percepisce anche la responsabilità. Il francobollo..."

Il calciatore della Fiorentina Fabiano Parisi è intervenuto all'evento di presentazione del francobollo celebrativo del centenario: “Sono su questo palco a nome di tutta la squadra. Volevo ringraziare le autorità per questo riconoscimento dedicato alla storia del club”.

Parisi: “Che motivo di orgoglio”

“Sono un ragazzo piuttosto giovane e ho ancora tanta voglia di migliorare, devo imparare tanto. Ma vedere un francobollo celebrativo che rappresenta i colori della maglia che indosso è sicuramente un motivo di orgoglio”.

“A Firenze è anche una responsabilità”

E aggiunge: “Dall'altra parte c'è sicuramente la responsabilità, che si percepisce per Firenze e per la Fiorentina. Grazie mille ancora a tutti e in bocca al lupo per la nuova stagione”.