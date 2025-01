Taglialatela: "Fiorentina squadra di tutto rispetto e società di grande livello. Ma la rivelazione del campionato è..."

Pino Taglialatela, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Napoli, ha parlato durante la trasmissione “Febbre a 90” di Vikonos Web Radio dell'imminente partita tra le due squadre,

“La Fiorentina è una squadra di tutto rispetto: ha un allenatore capace, una società di livello ed un centro come il Viola Park, meraviglioso, quasi futuristico. Dall'altra parte però c'è la vera rivelazione del torneo, il Napoli: nessuno a inizio anno se lo sarebbe immaginato in lotta per il campionato. Conte è stato bravo a rigenerare tanti giocatori: uno su tutti Meret, che è diventato uno dei più grandi portieri italiani del momento. Le squadre di Conte sono sempre molto attente a non prendere gol, come di consueto, e a farne tanti”