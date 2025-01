Pablo Marí: che giocatore ha richiesto Palladino e cosa significa il suo acquisto nell'economia della rosa

Siamo ormai ai dettagli dell'operazione che dovrebbe portare Pablo Marí, centrale di difesa spagnolo classe 1993, dal Monza alla Fiorentina. Insieme a Valentini, si tratta già del secondo rinforzo aggiunto al pacchetto difensivo dei viola, data anche l'uscita ormai imminente, dopo i saluti che il Franchi gli ha tributato, di Martinez Quarta: cosa c'è dietro all'acquisto dell'esperto difensore spagnolo?

Lo ha richiesto Palladino

Come per Colpani e un altro nome caldo del mercato invernale quale Djuric, Pablo Marí è un giocatore che Palladino conosce bene, avendolo allenato al Monza nelle due stagioni alla guida dei brianzoli. Un curriculum internazionale, che lo ha visto arrivare all'età di 23 anni al Manchester City, dove però non ha mai giocato, inanellando una serie di prestiti: Girona, Nac Breda, La Coruña. Ma Marí conosce bene anche il campionato italiano, essendoci approdato nel gennaio del 2022 in forza all'Udinese, arrivando in Friuli in prestito dall'Arsenal: il centrale spagnolo ha infatti collezionato 22 presenze ed 1 gol coi Gunners prima di arrivare in Serie A.

Reparto foltissimo: arrivano le prime bocciature?

Nella sua carriera italiana, ha già raggiunto quota 97 presenze in 3 anni di permanenza, a testimonianza di quanto importante fosse per Palladino al centro di una difesa a 3, avendoci giocato anche nella breve parentesi all'Udinese. Alto 1.93, difensore fisico “vecchio stampo”, di piede sinistro e quindi comodo per gli equilibri della coppia difensiva di una difesa a 4: tuttavia, la concorrenza è serrata. Con la confermatissima coppia Ranieri-Comuzzo, pur se non esenti da lapsus momentanei, lo spagnolo va ad aggiungersi ad un gruppetto di inseguitori, tra i quali si contano il neo arrivato Valentini, Pongracic e Moreno, che si contenderanno il ruolo di “prima riserva in difesa”. Se si conta che Valentini dovrà ritrovare la sua forma migliore, e che Moreno sembra il più “indietro” dei 4 menzionati (per lui si era parlato anche di un eventuale prestito proprio al Monza), la sfida diventa proprio tra Pongracic, acquisto in pompa magna dell'estate viola, e Marí: ulteriore bocciatura per il croato?