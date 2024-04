Fiorentina (Primavera), la Coppa Italia ormai è roba tua: nella storia solo il Torino come i giovani viola

Solo la sconfitta contro la Roma in finale ha impedito alla Fiorentina Primavera di proseguire una striscia di vittoria nella Coppa Italia di categoria che avrebbe avuto del clamoroso. Non che le cinque vittorie in sei anni consecutivi di finali non lo siano.

Una striscia di successi importanti per tutto il settore giovanile viola, con l'ultima coppa arrivata qualche ora fa ai danni del Torino. Proprio quel Torino che adesso condivide con la squadra viola il record per il maggior numero di Coppe Italia Primavera (adesso Primavera Tim Cup) vinte nella storia: 8.

La Fiorentina, prima delle quattro vittorie consecutive (con la striscia iniziata nella stagione 2018-19) aveva vinto le edizioni 1979/80, 1995/96 e 2010/11. Questo l'albo d'oro.