Intervenuto a Lady Radio, lo storico ex calciatore viola Antonio Di Gennaro ha parlato di varie tematiche di casa Fiorentina, esprimendosi sul momento della squadra di Palladino a tutto tondo.

‘I viola hanno le carte in regola per ottenere un piazzamento importante’

“La Fiorentina sembra avere svoltato di nuovo dopo l'ottimo periodo e le 8 vittorie di fila, che aveva dato tanto in termini di classifica. Le successive difficoltà tattiche hanno poi creato problemi ed una flessione. Il mercato invernale ha portato risorse, permettendo di riempire l'organico e crescere. Fagioli è uno dei più forti centrocampisti italiani, la Fiorentina ha le carte in regola per giocarsi posizioni importanti e battendo le grandi squadre l'ha dimostrato. Occorrerà adesso non perdere punti con le ‘piccole’. Nelle successive gare capiremo il campionato viola, Atalanta e Milan sono squadre forti ma hanno le loro difficoltà, la Fiorentina dovrà approfittarne. La Fiorentina deve fare la corsa sul Bologna, che è ad appena 5 punti ed al momento sarebbe in Champions”.

‘Non riscatterei Zaniolo, non gli mancherebbe nulla eppure…’

“Fagioli è un centrocampista totale, ha tutto, strappi e gioco corto e lungo, anche il tiro in porta. L'assist a Mandragora sembra banale ma non lo è affatto. Si vede un giocatore felice che si sta ritrovando in un contesto di squadra, in mediana può fare tanti ruoli. Ndour non è male, ha forza e inserimento, di prospettiva. Folorunsho altro buon giocatore e Mandragora mi ha stupito in positivo. Ancora non si è visto il vero Gudmundsson, il giocatore che vinceva le partite da solo. Zaniolo non lo riscatterei, se nemmeno Gasperini lo ha messo a posto è dura. Eppure non gli mancherebbe nulla tecnicamente, ma sul piano mentale…com'è entrato nelle ultime gare? Gli mancava fame. La Fiorentina deve essere umile ma ambiziosa. Ciò che è essenziale è aver recuperato compattezza a livello di squadra. La Fiorentina arriva bene a dei test importanti”.