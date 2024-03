La nuova triade di Commisso: il presidente non lascia ma triplica e conferma tutta la sua 'famiglia viola'

Dopo le prime ore di scoramento, il presidente viola Rocco Commisso ha dato una prima risposta su ciò che ne sarà della Fiorentina post Barone. Conferma in toto per la parte restante della ‘famiglia viola’, sulla via della continuità. Di fatto, la scelta più logica al momento e in linea con i principi da sempre espressi dal tycoon americano, legato ai suoi dipendenti quasi come a dei familiari.

Il concetto di triade non rimanda a precedenti straordinari ma rimanendo all'aspetto numerico, è quanto caratterizzerà la nuova Fiorentina, con Pradè, Burdisso e Ferrari a interpretare i tre ruoli principali dell'organigramma tecnico-politico viola. E Commisso? Non lascia anzi, in questo caso triplica come sostiene La Nazione.