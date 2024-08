In merito al mercato della Fiorentina, il direttore sportivo ed esperto di calcio internazionale Malu Mpasinkatu è intervenuto a Toscana TV. Ecco le sue parole: “Quando un ciclo è al termine, ci sta che i giocatori cardine lascino. Milenkovic è partito e può andare via anche Gonzalez, succede se arriva una stagione dove possono mancare gli stimoli e a volte è meglio così. Sull'argentino c'è soprattutto la Juventus. Contropartite? Possibili. Fossi nella Fiorentina, proverei a prendere sia McKennie che Kostic”.

“Il tifoso se ne faccia una ragione: il calcio di oggi si basa sugli affari”

Sulla possibile (ennesima) cessione alla Juventus: “Per quanto ci sia astio, penso che il tifoso possa farsene una ragione. Ormai non si manda nessun segnale o immagine, è semplicemente il calcio di oggi, basato sugli affari e incurante dei sentimenti. Tra Fiorentina e Juventus il rapporto è consolidato con tanti scambi”.

“Folorunsho perfetto per la Fiorentina”

Sul centrocampo: “Il profilo perfetto sarebbe Folorunsho, andrei su di lui senza e senza ma. Merita questo step nella sua carriera. Non so se rientra nei programmi di Conte, ma punterei su di lui perché è un tuttocampista moderno. E Palladino già lo conosce bene, sarebbe perfetto per lui”.