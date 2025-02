Un ballottaggio in difesa e un centrocampo da ricostruire

La Fiorentina è al lavoro al Viola Park per preparare la sfida contro il Lecce di venerdì sera. Per Palladino ci sono ancora dubbi da sciogliere.

A sinistra dovrebbe essere titolare il rientrante Gosens che prende il posto di Parisi partito dal primo minuto a Verona. In mezzo alla difesa il dubbio principale è il ballottaggio fra Pongracic e Comuzzo, anche se non è da escludere un ritorno alla difesa a tre. In questo caso entrambi si candidano a giocare titolari.

In mezzo al campo Palladino spera di poter riabbracciare Adli, ormai assente da tre. Fagioli intanto, dopo essere partito dalla panchina, potrebbe partire dall'inizio prendendo in mano le redini del gioco viola. In forte dubbio la presenza di Folorunsho uscito malconcio domenica. Sicuro di non essere della partita è Richardson, il centrocampista marocchino salterà infatti la partita per squalifica.