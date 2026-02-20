​​

header logo

Senza troppi giri di parole: con il Pisa è la partita dell'anno. E sono pronti a rientrare tutti

Redazione /

Pochi giri di parole. Fiorentina-Pisa sarà la partita dell'anno in casa viola. A inizio stagione poteva apparire solo un derby molto sentito, ma la sfida di lunedì contro i nerazzurri adesso vale tanto, tanto di più. Non c'è solo una rivalità regionale, c'è di mezzo la salvezza. 

Tornano tutti

Per l'occasione sono pronti a tornare tutti, anche chi era acciaccato ed ha saltato la trasferta in Polonia. Ci sarà De Gea tra i pali, tornano anche Dodo e Kean, con Solomon che ha smaltito l'influenza, oltre a Brescianini e Fagioli, unico di questo gruppo ad aver partecipato alla trasferta di Conference. Ottimismo anche sulle convocazioni di Gudmundsson e Rugani. 

Verso il sold out

E l'atmosfera sarà inevitabilmente caldissima. Mancano poco meno di 2mila biglietti al sold out del Franchi, che arriverà nonostante la sfida sarà di lunedì alle 18.45. Lo scrive La Nazione. 

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti