Senza troppi giri di parole: con il Pisa è la partita dell'anno. E sono pronti a rientrare tutti

Pochi giri di parole. Fiorentina-Pisa sarà la partita dell'anno in casa viola. A inizio stagione poteva apparire solo un derby molto sentito, ma la sfida di lunedì contro i nerazzurri adesso vale tanto, tanto di più. Non c'è solo una rivalità regionale, c'è di mezzo la salvezza.

Tornano tutti

Per l'occasione sono pronti a tornare tutti, anche chi era acciaccato ed ha saltato la trasferta in Polonia. Ci sarà De Gea tra i pali, tornano anche Dodo e Kean, con Solomon che ha smaltito l'influenza, oltre a Brescianini e Fagioli, unico di questo gruppo ad aver partecipato alla trasferta di Conference. Ottimismo anche sulle convocazioni di Gudmundsson e Rugani.

Verso il sold out

E l'atmosfera sarà inevitabilmente caldissima. Mancano poco meno di 2mila biglietti al sold out del Franchi, che arriverà nonostante la sfida sarà di lunedì alle 18.45. Lo scrive La Nazione.