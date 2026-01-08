Sozza e i varisti puniti: l'arbitraggio di Lazio-Fiorentina provoca un grande scossone

La partita tra Lazio e Fiorentina ha lasciato diversi strascichi, soprattutto dal punto di vista arbitrale, con grandi lamentele da parte dei biancocelesti a cominciare da Lotito e Sarri.

Uno o due turni di stop

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'arbitro Sozza e i Var Pezzuto e Prontera ora andranno in panchina per tre per un tempo ancora indefinito (uno o due turni) ma la scelta é stata fatta e probabilmente è già stata comunicata ai diretti interessati.

Due episodi

Ai vertici non è piaciuto quasi nulla di quanto avvenuto all'Olimpico, a cominciare dalla trattenuta di Pongracic a Gila che era punibile. Oltretutto non ha nemmeno convinto il primo rigore del finale di gara, quello assegnato alla Fiorentina.