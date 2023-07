Zero minuti in campo e un palese indizio di mercato: solo questione di ore per gli addii di Terzic e Igor

Da poco terminata al Viola Park la seconda amichevole estiva della Fiorentina contro il Parma, finita sul punteggio di 1-1 con i gol di Estevez e Cabral. In casa viola mister Italiano ha concesso praticamente a tutti un po' di minuti in campo per testare la tenuta fisica contro il primo vero avversario di medio livello.

Tutti tranne che per Igor e Terzic, difensori viola con la valigia pronta per salutare Firenze e la società viola. I due giocatori erano presenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli, ma vestiti da allenamento e coscienti che per loro non ci sarebbe stato spazio.

Un indizio di mercato chiaro, che già era nell'aria: mancano soltanto gli annunci ufficiali per i loro addii, con Igor direzione Brighton e Terzic direzione Salisburgo. In campo si sono già visti i loro possibili sostituti: Parisi, Ranieri e anche il giovane Biagetti, anche se la Fiorentina potrebbe intervenire sul mercato per cercare un centrale difensivo.